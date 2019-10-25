Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

14:12, 25 октября 2019, ПАИ

Эксперты всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии будут востребованы в России в ближайшем будущем, сообщает RT.

По их данным, высоко цениться на рынке труда будут бухгалтеры, педагоги, электрогазосварщики, официанты, повара, кондитеры, бармены и токари. Востребованными останутся и представители редких профессий. В их числе менеджер контроля качества биотехнологического производства, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, инженер-химик.

Исследователи также отметили растущую потребность в специалистах новых профессий, появляющихся в ходе технологического прогресса. Речь идет о специалистах по большим данным и облачным приложениям, новой производственной и строительной техники, а также о работниках нанотехнологической индустрии.