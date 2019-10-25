Состав комитетов и комиссий Псковской гордумы изменят

12:24, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы одобрил внесение изменений в персональный состав комитетов и комиссий гордумы и вынес рекомендацию включить данный вопрос в повестку ближайшей сессии, которая состоится 30 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Александра Тимофеева, он исключается из состава комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю и комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности.

Новый депутат гордумы Дмитрий Пермяков, получивший мандат после сложения полномочий Артура Гайдука, по личному заявлению может войти в состав комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления и комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю.

Также комитет согласовал включение Галины Неваленной в состав фракции «Единая Россия», а Дмитрия Пермякова - в состав фракции «Яблока», и исключение Александра Тимофеева из фракции КПРФ.