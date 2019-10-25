Досрочное прекращение полномочий депутата Александра Тимофеева согласовал правовой комитет Псковской гордумы

13:01, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы согласовали досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Александра Тимофеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Члены профильного комитета рекомендовали исполняющей полномочия главы Пскова Елене Полонской включить в повестку дня 30-й сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Тимофеева на основании его личного заявления в связи с отставкой по собственному желанию.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 30 октября.