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Политика

Досрочное прекращение полномочий депутата Александра Тимофеева согласовал правовой комитет Псковской гордумы

25 октября члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы согласовали досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Александра Тимофеева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Члены профильного комитета рекомендовали исполняющей полномочия главы Пскова Елене Полонской включить в повестку дня 30-й сессии вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Тимофеева на основании его личного заявления в связи с отставкой по собственному желанию.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 30 октября.

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