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Общество

Госдума РФ узаконила укороченный рабочий день для сельских женщин

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, для сельских работниц устанавливается 36-часовая рабочая неделя, вместо сегодняшней 40-часовой. При этом, зарплата сохраняется на прежнем уровне. Также уточняется, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен, после того как закон вступит в силу.

Авторами закона стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия». По словам Вячеслава Володина, с принятием данного закона женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.

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