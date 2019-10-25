Госдума РФ узаконила укороченный рабочий день для сельских женщин

13:53, 25 октября 2019, ПАИ

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, для сельских работниц устанавливается 36-часовая рабочая неделя, вместо сегодняшней 40-часовой. При этом, зарплата сохраняется на прежнем уровне. Также уточняется, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен, после того как закон вступит в силу.

Авторами закона стали спикер нижней палаты Вячеслав Володин и группа депутатов от фракции «Единая Россия». По словам Вячеслава Володина, с принятием данного закона женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.