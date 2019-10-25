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Экономика

Грантовую поддержку получат пять крестьянско-фермерских хозяйств Псковской области

В рамках первого грантового конкурса «Агростартап» поддержку получат пять крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области. На каждый из проектов будут выделены 2,5 млн рублей, общая сумма гранта составит 12,5 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На рассмотрение экспертов были представлены 25 заявок из 13 районов Псковской области. В итоге победителям были признаны занимающиеся молочным животноводством Надежда Сивак из Дедовичского района и Василий Яровой из Новосокольнического района, развивающий овцеводство и пчеловодство Вадим Афанасьев из Новоржевского района. Также гранты присуждены Владимиру Поспелову из Островского района, у которого имеется тепличный комплекс для выращивания рассады, и Жанна Анегдина из Великих Лук, организовавшая производство и переработку ягод.

Деньги фермеры получат на условиях софинансирования: им необходимо вложить не менее 10% собственных средств, остальные - поддержка государства на создание и развитие хозяйства.

Грантовый конкурс «Агростартап» является одним из направлений поддержки начинающих фермеров и малого бизнеса. Он проводится в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники грантового конкурса могут получить до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей при условии направления средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Поддержка фермерства в Псковской области в виде грантов ведётся с 2012 года. За это время на неё были направлены 330 млн рублей. Средства получили 146 фермерских хозяйства: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм.  

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