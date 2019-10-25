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Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области

Исполняющий полномочия секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский выразил готовность направить свои силы, опыт и энергию на укрепление позиций партии в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Новый секретарь реготделения партии заявил, что настроен на активную работу в районах и волостях, на решение точечных проблем жителей региона партийными инструментами. «Уверен, что нас поддержит в этой работе губернатор Михаил Ведерников. Но для начала надо получить поддержку однопартийцев на XXVI конференции регионального отделения. Рассчитываю на открытый диалог и их заинтересованность», - сказал Александр Козловский.

При этом он надеется, что экс-секретарь реготделения партии Александр Котов будет поддерживать его и сотрудничать с ним. «Преемственность, на мой взгляд, - самый эффективный путь развития. Александр Алексеевич наш соратник, член команды и в высшей степени авторитетный и порядочный человек, настоящий товарищ. Он остается в наших рядах, и я горячо благодарю его за проделанную работу, мудрость и самоотдачу», - подчеркнул Александр Козловский.

«Работаем!» - заключил Александр Козловский.

24 октября президиум генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. Ранее пост секретаря Псковского регионального отделения партии более 8 лет занимал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

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