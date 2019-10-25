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Общество

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 процентных пункта – до 7%. В Банке России отметили, что планируют на одном из ближайших заседаний совета директоров оценить необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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