Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

22:04, 25 октября 2019, ПАИ

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 процентных пункта – до 7%. В Банке России отметили, что планируют на одном из ближайших заседаний совета директоров оценить необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.