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Общество

Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября

16 ноября в 13:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина покажут спектакль «Снежная королева» Кишиневского государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль создан по пьесе Евгения Шварца и отсылает зрителей к детским воспоминаниям о сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

«Для детей и подростков этот спектакль о том, что их волнует – о дружбе и первой любви, о верности и предательстве, проблеме выбора жизненного пути. Для взрослых – уникальная возможность погрузиться в мир детства и посмотреть на мир глазами детей. Классическая история Кая и Герды, по праву вошедшая в золотой фонд мировой литературы, звучит по-новому», - отметили в театрально-концертной дирекции.

Спектакль «Снежная королева» будет представлен псковскому зрителю в исполнении артистов из Молдовы. Режиссер постановки Геннадий Бояркин, хореограф Валентин Испир.

С 15 по 16 ноября Кишиневский государственный русский театр имени А. П. Чехова в рамках зарубежной программы министерства культуры России «Большие гастроли» представит в Пскове два спектакля: легенду-приключение «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца и американскую историю в двух частях с привкусом черного юмора «Гарольд и Мод» по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу».

Федеральная программа «Большие гастроли» уже шестой год подряд предоставляет возможность псковским зрителям увидеть лучшие постановки театров со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте театра здесь>>>

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