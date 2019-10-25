Новое оборудование поступило в сельские клубы Опочецкого района

23:00, 25 октября 2019, ПАИ

Новое звуковое и световое оборудование получили восемь сельских клубов Опочецкого района в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин и секретарь местного отделения «Единой России» Юрий Богашев вручили новое оборудование руководителям сельских клубов, работающих в деревнях Варыгино, Барсаново, Лаптево, Макушино, Духново, Лобово, Глубокое и поселке Приозерный.

В общей сложности на звуковое оборудование были потрачены более 257 тысяч рублей, на световое – более 244 тысяч.

«Партия сегодня уделяет особое внимание развитию культуры и подкрепляет его значительным финансированием, - отметил Юрий Богашев. - Проект дал возможность улучшить материально-техническую базу сразу восьми сельских клубов и районного культурного центра. И это позволит коллективам повысить качество своей работы».