Молодой человек угрожал убийством посетителю кафе в Пскове

13:22, 26 октября 2019, ПАИ

В кафе на улице Кузбасской дивизии в Пскове один посетитель угрожал другому убийством. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В ночь на 26 октября около 2:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из охраняемого кафе. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего молодого человека. Он угрожал убийством 39-летнему мужчине.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.