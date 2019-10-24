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Молодой человек угрожал убийством посетителю кафе в Пскове

В кафе на улице Кузбасской дивизии в Пскове один посетитель угрожал другому убийством. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В ночь на 26 октября около 2:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из охраняемого кафе.  Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 20-летнего молодого человека. Он угрожал убийством 39-летнему мужчине.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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