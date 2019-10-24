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Условный срок получил острович, из-за которого в ДТП пострадал ребёнок

Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев получил житель Острова, по вине которого в ДТП пострадала 12-летняя девочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Островской межрайонной прокуратуре.

В сентябре 2018 года мужчина, управляя автомобилем, на регулируемом перекрёстке в Острове при выполнении поворота не уступил дорогу встречной машине, в которой находилась 12-летняя пассажирка. В результате произошло столкновение. Девочка получила травмы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд признал мужчину виновным и также взыскал с него в пользу  девочки компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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