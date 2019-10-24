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Срочник расстрелял сослуживцев в Читинской области

В Читинской области в войсковой части 14258 рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Трагедия произошла 25 октября около 18:20 по местному времени (12:20 по московскому времени), пишут федеральные СМИ.

Семь человек погибли на месте. Один раненый умер по дороге в больницу. Ещё двое военнослужащих госпитализированы.

Сообщается, что причиной произошедшего могли стать неуставные отношения. При этом gazeta.ru пишет, что отец разговаривал с Рамилем Шамсутдиновым за несколько дней до трагедии и солдат не жаловался на службу. «Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности, служить пошел, потому что время подошло, нужно было идти в армию», – сказал Салим Шамсутдинов.

Рамиль Шамсутдинов родился в 1999 году. В армию его призвали 4 июля 2019 года военкомат Нурлатского района Татарстана. 

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