0
17:17
Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»
09:47
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
22:26
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
19:43
Нацпроект «Культура»: Что нового в школах и колледже искусств Псковской области
19:13
Плохо забытое старое: «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» - Рубен Фляйшер возвращает нас в 2009-й
17:33
Солисты Виолетта Лукьяненко и Альберт Жалилов: О выборе профессии, зрителе на концертах классической музыки, о Пскове и его музыкантах
10:32
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра
Еще новости
Культура

Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»

3 ноября, в «Ночь искусств – 2019», в Пскове организуют экскурсии «Спасо-Преображенский собор - всемирное наследие красоты и духовности». Их участники посетят Мирожский монастырь, сообщили Псковскому агентству информации в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике. Экскурсии начнутся в 20:00 и в 21:00.

До этого, в 18:00, в проектном офисе «Команды 2018» пройдет открытая лекция «Псковские храмы в ЮНЕСКО» (улица Некрасова, 19).

Желающим посетить мероприятия необходимо заранее записаться по телефону 8 (8112) 66-33-11. Количество мест ограничено.

Кроме того, 2 ноября в 12:00 музей-заповедник организует экскурсию «Псковские храмы в ЮНЕСКО». В это же время можно будет посетить три экспозиции фондохранилища музея, а в 14:00  - выставку «Культура и искусство древнего Пскова».

3 ноября в 12:00 и 14:00 откроется для посетителей «Золотая кладовая». Кроме того, в это время начнётся экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

4 ноября в 12:00 музей снова ждёт гостей  в фондохранилище и в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»
26 октября 2019
Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
26 октября 2019
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
25 октября 2019
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра
25 октября 2019
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра 1
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
21 октября 2019
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
21 октября 2019
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
18 октября 2019
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
18 октября 2019
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций

Идет загрузка...