Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»

17:17, 26 октября 2019, ПАИ

3 ноября, в «Ночь искусств – 2019», в Пскове организуют экскурсии «Спасо-Преображенский собор - всемирное наследие красоты и духовности». Их участники посетят Мирожский монастырь, сообщили Псковскому агентству информации в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике. Экскурсии начнутся в 20:00 и в 21:00.

До этого, в 18:00, в проектном офисе «Команды 2018» пройдет открытая лекция «Псковские храмы в ЮНЕСКО» (улица Некрасова, 19).

Желающим посетить мероприятия необходимо заранее записаться по телефону 8 (8112) 66-33-11. Количество мест ограничено.

Кроме того, 2 ноября в 12:00 музей-заповедник организует экскурсию «Псковские храмы в ЮНЕСКО». В это же время можно будет посетить три экспозиции фондохранилища музея, а в 14:00 - выставку «Культура и искусство древнего Пскова».

3 ноября в 12:00 и 14:00 откроется для посетителей «Золотая кладовая». Кроме того, в это время начнётся экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

4 ноября в 12:00 музей снова ждёт гостей в фондохранилище и в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».