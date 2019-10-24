0
20:01
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
09:49
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
15:35
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
16:06
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
17:32
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
12:01
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:23
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
Еще новости
Происшествия

В Прибалтике ещё один памятник советским войнам пострадал от вандалов

Ещё один памятник советским солдатам пострадал от вандалов в странах Прибалтики. На этот раз объектом для вандализма оказался монумент воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков в Риге (Латвия).

Ранее стало известно об осквернении памятника на острове Сааремаа в Эстонии.

Как пишет агентство LETA, в Риге злоумышленники нанесли на памятник надпись «оккупанты» на латышском языке. При этом специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Латвии Симона Гравите заявила ТАСС, что её ведомство не располагает информацией об акте вандализма.

Памятник войнам-освободителям в Риге местные националисты предлагали снести ещё в 1980-х годах, однако руководство страны инициативу не поддержало. Мемориал неоднократно подвергался вандализму, а в 1997 году его вообще пытались взорвать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
24 октября 2019
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
19 октября 2019
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
17 октября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда 1
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
16 октября 2019
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
15 октября 2019
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15 октября 2019
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
15 октября 2019
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию

Идет загрузка...