В Прибалтике ещё один памятник советским войнам пострадал от вандалов

18:06, 26 октября 2019, ПАИ

Ещё один памятник советским солдатам пострадал от вандалов в странах Прибалтики. На этот раз объектом для вандализма оказался монумент воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков в Риге (Латвия).

Ранее стало известно об осквернении памятника на острове Сааремаа в Эстонии.

Как пишет агентство LETA, в Риге злоумышленники нанесли на памятник надпись «оккупанты» на латышском языке. При этом специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Латвии Симона Гравите заявила ТАСС, что её ведомство не располагает информацией об акте вандализма.

Памятник войнам-освободителям в Риге местные националисты предлагали снести ещё в 1980-х годах, однако руководство страны инициативу не поддержало. Мемориал неоднократно подвергался вандализму, а в 1997 году его вообще пытались взорвать.