Вандалы осквернили памятник советским солдатам на эстонском острове Сааремаа

16:38, 26 октября 2019, ПАИ

На острове Сааремаа в Эстонии вандалы осквернили памятник советским солдатам. Монумент стоит в поселке Техумарди, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Meie Maa.

Неизвестные испачкали мемориальные камни с именами советских солдат, которые погибли в бою с фашистами 8 октября 1944 года.

Как заверил старейшины волости Мадис Каллас, власти острова уже распорядились очистить камни. Однако, первая чистка идеального результата не дала, поэтому управа изучает ценовые предложения различных фирм, которые могли бы весной окончательно убрать краску.

«Мы просим извинения у близких тех, чьи имена нанесены на памятные камни», - сказал Мадис Каллас.

8 октября 1944 года советские войска у Техумарди вступили в схватку с отступавшими из Курессааре фашистами. Обе стороны понесли существенные потери. В 1967 году на месте боя был открыт мемориальный комплекс с братской могилой советских солдат.