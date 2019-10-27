Программа «Ночи искусств» в Изборске: что и где посмотреть
3 ноября Изборск присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе изборского музея-заповедника.
Программа:
18:00 - «Ганзейское путешествие» - интерактивная игра для всей семьи. Дом купца Анисимова (улица Печорская, 41 а).
17:00 – 21:00 - «Создаем искусство сами» - творческие мастер-классы. Дом купца Шведова (улица Печорская, 32).
19:00 - «Каменный страж земли русской» - сборная экскурсия по Изборской крепости. Сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости
17:00 – 21:00 - «Изборский дух», документальный фильм о создании изборской палаты русской словесности и православной веры с росписями народного художника СССР Петра Оссовского. Флигель купца Анисимова (улица Печорская, 41 б).
18:00 – 00:00 «Крепость: щитом и мечом» мультипликационный фильм (2015 г.); «Александр Невский» художественный фильм (1938 г.). Изборская крепость.
Экспозиции музея будут открыты с 17:00 до 21:00. Изборская крепость - с 17:00 до 00:00. Вход свободный.