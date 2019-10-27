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18-летний пскович попался на краже бытовой химии из магазина

26 октября около 23:40 в Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала бытовую химию.

Оказалось, что в этом году молодой человек уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. За повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.

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