В Санкт-Петербурге 12-летний умственно отсталый мальчик жестоко убил свою мать

11:39, 27 октября 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге 12-летний умственно отсталый мальчик жестоко убил свою мать. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 78.ru.

Преступление совершено в ночь на 27 октября в квартире на улице Стасовой. За происходящим, предположительно, наблюдал брат-близнец убийцы, тоже умственно отсталый.

По предварительным данным, сын поливал мать кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов. На месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

На момент убийства пьяный отец мальчиков находился в квартире. После произошедшего он позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию.