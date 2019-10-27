С 27 октября разница во времени между Псковской областью и Прибалтикой вновь составила один час

12:21, 27 октября 2019, ПАИ

27 октября разница во времени между Псковской областью и Прибалтикой вновь составила один час. До этого - с марта по октябрь - временной разницы между регионом и соседними странами не было. Однако минувшей ночью в Эстонии, Латвии, Литве и других странах Евросоюза введено зимнее время.

В ночь с 26 на 27 октября европейцы перевели стрелки на один час назад. По зимнему времени Прибалтика и остальная Европа будет жить до конца марта 2020 года. С 2021 года страны ЕС самостоятельно смогут принимать решение о переходе на сезонное время

Псковская область вместе с остальной Россией продолжит жить по зимнему времени, которое введено в стране в ночь на 26 октября 2014 года.

Отмечается, что перевод стрелок часов позволяет продлить светлое время суток, cэкономить электричество, быть в хорошем настроении и более трудоспособным. Однако медики говорят, что вызываемый переводом часов стресс не окупается экономическим эффектом. Никто не представил конкретных цифр, сколько такой переход позволяет сэкономить электроэнергии. Считается, что привыкание к новому времени длится порядка двух недель.