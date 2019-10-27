Рассказ о Пскове вошёл в «Энциклопедию романа «Два капитана»

13:52, 27 октября 2019, ПАИ

Рассказ о Пскове вошёл в «Энциклопедию романа «Два капитана». Презентация издания состоялась в новгородском музее изобразительных искусств, сообщает vnovgorode.ru.

«Роман Каверина «Два капитана» издавался 170 раз с момента выхода первых глав. Это – книга поколений. И она объединяет не только поколения, но и территории. Потому что действие романа охватывает огромное количество городов и весей. Ведь мы все знаем, что Энск – это Псков, но действие романа происходит ещё во многих регионах, от Кольского полуострова до Таймыра», – обратила внимание доктор исторических наук Юлия Кантор, которая выступила инициатором издания энциклопедии.

Она рассказала, что мысль о таком издании посетила её впервые в псковском музее романа «Два капитана». «Я подумала, что было бы интересно рассказать, кто был прототипами героев романа, в каких морях и океанах они плавали, в каких небесах летали, в каких городах встречались», - пояснила Юлия Кантор.

Энциклопедия задумывалась как серия небольших статей, но затем было решено делать тематические главы, которых больше 25.

«Энциклопедия романа получилась толще, чем сам роман. Её нужно было сделать, потому что у «Двух капитанов» было много переизданий. У каждого дома хранится какое-нибудь из изданий, при этом практически не существует полной версии. Иногда что-то вырезал издатель, иногда – сам автор. Но это не цензура – где-то были длинноты, где-то Каверин что-то дописывал. Но цельного издания до сих пор не было. Теперь есть, и энциклопедия с ним синхронизирована», – подытожила Юлия Кантор.