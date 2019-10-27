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Населённые пункты в пяти районах Псковской области остались без света из-за ветра

Специалисты «Россети Северо-Запад» в Псковской области устраняют технологические нарушения в работе электросетевого комплекса, вызванные прохождением по территории региона штормового фронта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В отдельных районах порывы ветра достигали 25 м/с. В связи с полученным прогнозом с 9:00 27 октября псковские энергетики работали в режиме повышенной готовности, в связи с ухудшением метеоусловий с 20:30 в филиале введен особый режим работы.

По состоянию на 21:00 27 октября технологические нарушения в электросетях зафиксированы в Псковском, Плюсском, Стругокрасненском, Островском, Печорском районах. 

На активном дежурстве в псковском филиале находятся 78 бригад в составе 256 человек и 96 единиц спецтехники. В настоящее время на территории Псковской области продолжает действовать экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении, продолжают фиксироваться порывы ветра. Специалисты приступают к восстановлению нормальной работы сети, как только это позволяют фактические метеоусловия. Часть потребителей запитана по резервным схемам.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов: нельзя приближаться и прикасаться к оборванным проводам и поврежденным линиям электропередачи, нельзя пытаться самостоятельно проводить работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает единый интернет-портал «Светлая страна», где можно оставить сообщение о технологических нарушениях в электросетях.

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