Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

15:19, 12 октября 2026, ПАИ

1 228 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекла Госавтоинспекция за прошедшую неделю в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Всего выявили 34 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в пьяном виде задержали трёх человек.

За неделю на территории области зарегистрировали 16 дорожно‑транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести, три человека погибли.