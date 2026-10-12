Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю
1 228 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекла Госавтоинспекция за прошедшую неделю в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Всего выявили 34 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в пьяном виде задержали трёх человек.
За неделю на территории области зарегистрировали 16 дорожно‑транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести, три человека погибли.
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