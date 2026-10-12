Гражданина Латвии оштрафовали в Себеже за незаконное пересечение границы России

17:18, 12 октября 2026, ПАИ

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России иностранным гражданином. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Латвии, зная о том, что ему не разрешён въезд на территорию России, в феврале 2026 года в качестве пассажира автобуса выехал из Белоруссии и незаконно пересёк государственную границу РФ, вернувшись спустя несколько дней обратно через Смоленскую область.

Также в июле 2026 года мужчина, несмотря на запрет на въезд в Россию, незаконно пересёк границу РФ из Белоруссии на легковом автомобиле. Его выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 322 УК РФ и частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.