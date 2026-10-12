В Великих Луках раскрыли разбойное нападение на пенсионерку

17:21, 12 октября 2026, ПАИ

Сумку с личными документами и кошельком украл злоумышленник у 72-летней женщины в Великих Луках. Однако сотрудники ОМВД России по Великим Лукам оперативно раскрыли преступление. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам потерпевшей, около магазина на улице Гастелло неизвестный мужчина угрожал ей применением газового баллончика и украл сумку с документами и деньгами. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Местная жительница написала заявление в дежурную часть городского отдела полиции. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан по горячим следам. Им оказался неоднократно ранее судимый 28-летний житель Великих Лук. Он задержан по статье 91 УПК РФ.

По данному факту следователь ОМВД России по Великим Лукам возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).