В 10 млрд рублей обойдутся бюджету России пенсионные льготы

08:58, 28 октября 2019, ПАИ

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к подготовке проекта Гарантированного пенсионного плана (ГПП).

С его помощью, по замыслу Минфина и ЦБ, граждане смогут обеспечить себе дополнительный доход в старости. Собеседник издания уточнил, что фактически можно говорить не о выпадающих из бюджета доходах, а об их перераспределении между разными статьями. Свое утверждение он аргументировал тем, что бюджет компенсирует эти расходы за счет того, что средства будут инвестированы в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Также повышение доходов граждан в будущем будет стимулировать спрос.

Разработчики реформы надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей, на основе данных финансового ведомства рассчитали для «Известий» в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Эксперты считают, что количество стимулов, которое сейчас заложено в ГПП, вряд ли будет способствовать значительным вложениям граждан.