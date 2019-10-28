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Общество

Юношеский турнир по тяжелой атлетике пройдет в Пскове 1-2 ноября

VI международный юношеский турнир «Power Cup» состоится в Пскове 1-2 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в региональной федерации тяжелой атлетики.

На соревнования приедут спортсмены из Эстонии, Белоруссии и Новгородской области. В первый день турнира на помост выйдут спортсмены двух возрастных категорий 2007-2008 годов рождения и 2004-2006 годов рождения, а 2 ноября — 2002-2003 годов рождения.

Соревнования пройдут в спорткомплексе средней школы №16 города Пскова. Начало в 11:00. «Приглашаем всех желающих поболеть за юных богатырей», — добавили организаторы.

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