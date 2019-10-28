43% жителей России делают накопления «на чёрный день»

09:21, 28 октября 2019, ПАИ

Жители России за два года кардинально изменили свои предпочтения в накоплениях и стали задумываться о будущем, сообщает Gazeta.ru.

Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тысяч рублей. Большинство из них копят деньги не на развлечения или что-то материальное. 43% делают накопления «про запас», не называя конкретной цели. За два года доля таких людей снизилась на 9%.

Вторая причина накоплений — попытка отложить средства «на старость». Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25%. Однако не все отказались от желания не тратить сбережения на отпуск. Около 20% опрошенных признались, что откладывают деньги на путешествия. В основном это делают жители российской столицы и Санкт-Петербурга, которых 32%.

16% россиян тратят накопленные средства на недвижимость, еще 14% на образование и на автомобиль — 12% граждан.