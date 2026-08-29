В Псково-Печерском монастыре готовятся к чину погребения Пресвятой Богородицы

17:37, 29 августа 2026, ПАИ

Чин погребения Пресвятой Богородицы пройдет в Псково-Печерском монастыре вечером сегодня, 29 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе монастыря.



Фото: Ирина Говорова



Фото: Ирина Говорова



Фото: Ирина Говорова



Фото: Ирина Говорова



Фото: Ирина Говорова









По дорожке из цветов Плащаницу Божией Матери понесут крестным ходом от Михайловского храма на Успенскую площадь.

Напомним, 27 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре прошло торжественное всенощное бдение накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана, епископа Рыбинского и Романово-Борисоглебского Вениамина, архимандрита Филарета (Кольцова) с братией и гостями обители.