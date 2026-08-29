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Общество

Около 40 тысяч человек посетили выставку «Россия начинается здесь» в Пскове

Порядка 40 тысяч человек посетили выставку «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова за четыре дня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото: ПАИ

На территории парка открыты ремесленные ряды и творческие мастер-классы, работает фудкорт, ежедневно проходят концерты коллективов из наших муниципалитетов. Большой популярностью пользуется молодёжный сектор с площадками фиджитал-спорта, лазертагом и другими активностями, отметил глава региона.

Центральное место ярмарочного пространства занимают павильоны районов Псковской области. «Каждый из них представляет свои особенности: Порховский – угощает русскими кашами по старинным рецептам, Гдовский – демонстрирует мастерство рыболовов, Усвятский – делится песенным наследием, Печорский – знакомит с культурой народа сето и православными святынями», – рассказал Михаил Ведерников.

Он также добавил, что в подворье Пушкиногорского района можно попробовать знаменитые розовые блины с крыжовенным вареньем, которые любил Александр Сергеевич Пушкин.

«От души рекомендую заглянуть на выставку и поближе познакомиться с каждым уголком нашей области», – заключил губернатор.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.

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