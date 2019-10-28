Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга

11:46, 28 октября 2019, ПАИ

В рамках Всероссийского театрального марафона с 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина проходят гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Н. П. Акимова. 26 октября на сцене Псковского театра, перед спектаклем «акимовцев» «Энергичные люди» по сатирической повести В. М. Шукшина, состоялась торжественная передача символа Года театра от Санкт-Петербурга Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вручая символ - статуэтку заместителю председателя комитета по культуре Псковской области Владимиру Куприну, первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт–Петербурга Александр Воронко отметил, что благодаря театральному марафону, который проходит сейчас в России в честь года Театра, многие зрители смогут увидеть самые различные постановки региональных театров и почувствовать единство творческого процесса в России: «Город Санкт-Петербург стал 80-м по счету городом, принявшим театральный марафон, - сообщил Александр Воронко. - Ровно три дня назад наш детский музыкальный театр «Зазеркалье» принял эстафету у театра республики Карелия «Творческая мастерская». А сегодня мы с одним из старейших театров нашего города – театром комедии имени Акимова – рады передать этот авторский знак вашему прекрасному театру из рук в руки».

Александр Воронко добавил, что «по возвращении в Санкт-Петербург, 29 октября Театр комедии имени Акимова отпразднует свое 90-летие показом спектакля о своей славной истории».

По словам Владимира Куприна, символ в Пскове пробудет три дня, затем его передадут в Великий Новгород.

В эти дни, с 26 по 28 октября, псковские зрители увидят три постановки Театра комедии имени Акимова. 27 октября уже состоялись показы спектакля «Бешеные деньги», комедии Островского.

28 октября будет показана лирическая комедия «Хочу сниматься в кино» по пьесе американского драматурга Нила Саймона, в которой заняты народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Николай Смирнов и актриса Любовь Виролайнен.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Марафон стартовал в январе во Владивостоке, на приморской сцене Мариинского театра, а завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают следующему театру-участнику специальный символ Года театра - статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех субъектов РФ. Автор идеи - народный художник России Андрей Ковальчук.

Псковский театр драмы 29 и 30 октября выступит на сцене Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского. Артисты представят новгородскому зрителю спектакли «Отелло», «Чук и Гек» и «Ревизор».