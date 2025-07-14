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Общество

Юных псковичей приглашают стать участниками конкурса «Зеркало будущего»

До 31 июля идет приём заявок на Всероссийский фестиваль «Зеркало будущего» для юных кинематографистов, блогеров и музыкантов. Об этом ПАИ сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Фестиваль ждёт детей от 12 до 18 лет, которые снимают кино и видео, создают анимацию, ведут блоги, пишут музыку или делают репортажи. Принять участие можно по направлениям: «Игровое или документальное кино», «Анимация», «Репортаж», «Кинотанец», «Клип», «Блог», «Киномузыка».

Победителей ждёт участие в очном фестивале, мастер-классы от профессионалов и возможность представить свои работы широкой аудитории. Подать заявку можно на сайте.

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