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Общество

В Псковской области началось обучение общественных наблюдателей

В рамках подготовки к сентябрьским выборам в Псковской области стартовал цикл занятий для общественных наблюдателей сегодня, 14 июля. Обучение прошло сразу в трёх муниципальных округах: Куньинском, Великолукском и Новосокольническом. Обучение будет организовано во всех 11 округах области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Обучение проводится для общественных наблюдателей, назначаемых в территориальные избирательные комиссии по направлению от региональной Общественной палаты. Организаторами выступают Общественный штаб по наблюдению за выборами на территории Псковской области совместно с избирательными комиссиями, проводящими выборы в муниципальных образованиях Псковской области.

В обучении принял участие Алексей Иванов – член регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами. Он подчеркнул важность роли наблюдателей в обеспечении легитимности и прозрачности избирательной кампании. «Институт общественного наблюдения гарантирует прозрачность и законность выборов, укрепляя доверие граждан к избирательному процессу», – заявил Алексей Иванов.

Среди ключевых вопросов обсуждения стали правила организации и проведения общественного наблюдения, порядок голосования на участках, а также защита прав избирателей и всех участников избирательного процесса.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года запланированы 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Голосование в Псковской пройдёт в трёхдневном формате – в период с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.

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