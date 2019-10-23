Юный пскович завоевал «серебро» на Чемпионате Курской области по мотокроссу

12:43, 28 октября 2019, ПАИ

Юный пскович Алексей Алексеев занял второе место на соревнованиях по мотокроссу в Курске. Об этом Псковскому агентству информации сообщил отец спортсмена Алексей Алексеев.

Чемпионат Курской области по мотокроссу прошел 27 октября в урочище Крутой Лог. Мотогонщики состязались в классах 50 куб. см; 65 куб. см; 85 куб. см; Open 1 (Свободный) – мужчины 15 до 35 лет; Open 2 (Свободный) - мужчины 35 до 45 лет; Класс «ЧЗ»; «Ветераны» А - мужчины с 45 до 52 лет; «Ветераны» Б - мужчины с 52 до 59 лет; «Ветераны» В - мужчины с 59 + лет.

Алексей Алексеев завоевал «серебро» в личном зачете. Он представлял команду мотоклуба «Позитивная механика». Юный пскович соревновался на спортивном мотоцикле КТМ с объемом двигателя до 50 куб. см. Первое место в этом классе занял житель Курска Арсений Кудисов, третье - белгородец Александр Крылов.