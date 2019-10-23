0
20:36
«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
20:47
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
17:54
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
11:35
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
18:02
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
21:17
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
13:50
Два года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
Еще новости
Спорт

Юный пскович завоевал «серебро» на Чемпионате Курской области по мотокроссу

Фото Алексея Алексеева

Юный пскович Алексей Алексеев занял второе место на соревнованиях по мотокроссу в Курске. Об этом Псковскому агентству информации сообщил отец спортсмена Алексей Алексеев.

Чемпионат Курской области по мотокроссу прошел 27 октября в урочище Крутой Лог. Мотогонщики состязались в классах 50 куб. см; 65 куб. см; 85 куб. см; Open 1 (Свободный) – мужчины 15 до 35 лет; Open 2 (Свободный) - мужчины 35 до 45 лет; Класс «ЧЗ»; «Ветераны» А - мужчины с 45 до 52 лет; «Ветераны» Б - мужчины с 52 до 59 лет; «Ветераны» В - мужчины с 59 + лет.

Алексей Алексеев завоевал «серебро» в личном зачете. Он представлял команду мотоклуба «Позитивная механика». Юный пскович соревновался на спортивном мотоцикле КТМ с объемом двигателя до 50 куб. см. Первое место в этом классе занял житель Курска Арсений Кудисов, третье - белгородец Александр Крылов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
23 октября 2019
«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
22 октября 2019
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
21 октября 2019
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
21 октября 2019
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
18 октября 2019
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
15 октября 2019
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
11 октября 2019
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября
11 октября 2019
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября

Идет загрузка...