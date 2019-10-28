Для покупки дома семейным псковичам в среднем придётся копить 7 лет

12:25, 28 октября 2019, ПАИ

В среднем семейным жителям Псковской области придётся копить для покупки дома 7 лет. Такие расчёты опубликовал портал mirkvartir.ru. При подготовке исследования учитывались средние зарплаты по региону и средние цены на индивидуальные жилые дома. При этом предполагалось, что для покупки дома зарплата одного из членов семьи полностью откладывается, а на доход второго члена семья живёт. Аналитики считали, что средняя зарплата, которую могут откладывать псковичи на покупку дома, составляет 31 тыс. 69 рублей, а жильё стоит 2 млн 731 тыс. 492 рубля.

Быстрее всего накопить на дом могут жители Чукотского автономного округа. При средней зарплате в 106 тыс. 909 рублей им будет достаточно 2 лет, чтобы собрать деньги на собственный дом стоимостью 2 млн 180 тыс. 545 рублей.

Три года нужно копить на дом жителям Магаданской области (средняя зарплата – 92 тыс. 504, цена дома – 3 млн 452 тыс. 33 рубля), по четыре года – Ханты-Мансийского (средняя зарплата 81 тыс. 567 рублей, цена дома – 3 млн 896 тыс. 748 рублей), Ямало-Ненецкого (средняя зарплата 104 тыс. 35 рублей, цена дома – 5 млн 174 тыс. 367 рублей) автономных округов, Республики Коми (средняя зарплата 55 тыс. 70 рублей, цена дома – 2 млн 792 тыс. 391 рубль) и Тюменской области (средняя зарплата 76 тыс. 769 рублей, цена дома – 3 млн 838 тыс. 484 рублей).

Дольше всего – 24 года – на собственный дом будут откладывать деньги жители Республики Крым. Средняя зарплата на полуострове – 36 тыс. 674 рубля, а цена индивидуального дома – 10 млн 426 тыс. 420 рублей.

Среди регионов Северо-Запада больше всего повезло жителям Коми. Пять лет на дом будут копить в Архангельской области, где средняя зарплата 55 тыс. 930 рублей, а жильё стоит 3 млн 176 тыс. 306 рублей. На год больше понадобится жителям Вологодской области, где при средней зарплате в 41 тыс. 147 рублей дома стоят 3 млн 178 тыс. 218 рублей.

Дольше всего в округе откладывать на индивидуальным дом придётся петербуржцам. При средней зарплате в 65 тыс. 286 рублей копить они будут 19 лет на жильё стоимостью 14 млн 735 тыс. 61 рубль.