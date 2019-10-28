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Общество

Псковский комик продолжит участие в 4-м сезоне шоу «Открытый микрофон»

Фото из группы «Открытого микрофона» в соцсети «Facebook»

 25-летний пскович Владислав Васильев прошел во очередной этап 4-го сезона стендап-шоу «Открытый микрофон». Показ 11-го выпуска состоялся на телеканале ТНТ 25 октября.

До этого момента наставником Владислава Васильева был Нурлан Сабуров. После нового выступления псковича захотели взять в свои команды другие члены жюри - Руслан Белый и Юлия Ахмедова. Владислав Васильев получил право выбора и решил продолжить участие в шоу в команде Юлии Ахмедовой.

«Мне очень понравилась Юлия Ахмедова, как она общается. Я рад, что так вышло, что у меня получилось выступить более-менее нормально. Я в восторге», - поделился впечатлениями пскович.

«Открытый микрофон» выходит в эфир с января 2017 года. Шоу включает несколько этапов: в конце первого формируются 4 команды по 8 человек в каждой, а затем следуют «Дуэли» и «Концерты», во время которых наставники отсеивают тех, кто хуже себя проявил. В финал выйдут только восемь комиков.

В 3-м сезоне шоу «Открытый микрофон» победил пскович Алексей Шамутило, он выиграл 3 млн рублей.

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