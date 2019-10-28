Почти 7 тысяч предметов с повышенным радиационным фоном выявили псковские таможенники за 9 месяцев

15:17, 28 октября 2019, ПАИ

За 9 месяцев текущего года в Псковской области в пунктах пропуска на государственной границе таможенники выявили 6 тыс. 867 случаев перемещения товаров, транспортных средств, физических лиц и багажа с повышенным уровнем радиационного фона. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Как отметил начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Павел Марков, 99% из выявленных предметов – это товары, имеющие в своем составе природные радионуклиды (некоторые стройматериалы, керамические и глиняные изделия, минеральные удобрения, минеральное сырье и другие). При этом, встречаются объекты с повышенным уровнем ионизирующего излучения, имеющие признаки незаконного перемещения.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года на таможенных постах Псковской таможни было выявлено 3 объекта, имеющих повышенный радиационной фон и перемещаемых без предъявления таможенному органу разрешительных документов. В частности, часы морские и приборная панель от танка «Шерманн», имеющие светящиеся покрытия на основе радионуклида Радий-226, чайный сервиз, в составе которого оказались изотопы урана-235.

Выявленные предметы были возвращены на территорию сопредельного государства, а в отношении лиц, у которых они были обнаружены, возбуждены дела об административных правонарушениях.