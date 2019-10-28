Нацпроект «Экология» позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области

15:08, 28 октября 2019, ПАИ

Нацпроект «Экология» до 2021 года позволит направить 180 млн рублей на восстановление лесов в Псковской области. Об этом председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов сообщил ТАСС.

Уже сейчас работа ведётся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области».

«По этому проекту из федерального бюджета на этот год предусмотрено более 60 млн рублей. Средства идут на закупку специализированной техники для тушения лесных пожаров, на закупку техники для лесопитомников, на обеспечение лесовосстановления на тех площадях, которые находятся вне аренды, а также на закупку семян. А до 2021 года всего на эти цели будет направлено втрое больше, то есть более 180 млн рублей», — уточнил Виктор Мусатов.

Общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 млн гектаров. Почти 635 тысяч гектаров — это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. Это водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов. Площадь эксплуатационных лесов, то есть территорий, где можно проводить сплошные рубки, составляет порядка 1,7 млн гектаров.

В этом году в Псковской области величина ущерба от лесных пожаров составила 17 млн рублей, площадь погибших лесных насаждений составила 0,3 тысячи гектаров.