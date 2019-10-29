Начальник областного УМВД не может понять, почему псковичи продолжают верить мошенникам

15:24, 29 октября 2019, ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников не может понять, почему псковичи продолжают верить мошенникам. Об этом он сообщил на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги работы регионального ведомства за 9 месяцев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Не можем понять, почему не работают меры профилактики. Даже социально адаптированные категории населения становятся потерпевшими», - отметил Алексей Овсянников.

Дистанционные преступления, в числе которых интернет-мошенничества и интернет-кражи, начальник УМВД назвал «головной болью» правоохранителей.

Он также уточнил, что в этом году удалось раскрыть более 80 мошенничеств.