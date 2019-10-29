Начальник областного УМВД не может понять, почему псковичи продолжают верить мошенникам
Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников не может понять, почему псковичи продолжают верить мошенникам. Об этом он сообщил на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги работы регионального ведомства за 9 месяцев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Не можем понять, почему не работают меры профилактики. Даже социально адаптированные категории населения становятся потерпевшими», - отметил Алексей Овсянников.
Дистанционные преступления, в числе которых интернет-мошенничества и интернет-кражи, начальник УМВД назвал «головной болью» правоохранителей.
Он также уточнил, что в этом году удалось раскрыть более 80 мошенничеств.