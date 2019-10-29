0
15:38
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
15:11
«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»
13:56
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
13:43
Кибердружины создадут в Псковской области
13:17
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
12:27
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
12:05
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
Еще новости
Общество

Начальник областного УМВД не может понять, почему псковичи продолжают верить мошенникам

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников не может понять, почему псковичи продолжают верить мошенникам. Об этом он сообщил на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги работы регионального ведомства за 9 месяцев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Не можем понять, почему не работают меры профилактики. Даже социально адаптированные категории населения становятся потерпевшими», - отметил Алексей Овсянников.

Дистанционные преступления, в числе которых интернет-мошенничества и интернет-кражи, начальник УМВД назвал «головной болью» правоохранителей.

Он также уточнил, что в этом году удалось раскрыть более 80 мошенничеств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
29 октября 2019
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
29 октября 2019
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
Кибердружины создадут в Псковской области
29 октября 2019
Кибердружины создадут в Псковской области
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
29 октября 2019
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
29 октября 2019
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
29 октября 2019
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»
29 октября 2019
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»

Идет загрузка...