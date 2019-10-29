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Экономика

Анатолий Мультах: У нас сложились деловые отношения с руководством завода «Титан-Полимер»

У компании «Титан-Полимер» и рабочей группы Общественной палаты Псковской области по контролю за ходом строительства завода сложились деловые отношения. «Не было таких моментов, чтобы «Титан-Полимер» не ответил на те или иные запросы, которые мы им присылали», - заявил Псковскому агентству информации сообщил председатель палаты Анатолий Мультах.

Он напомнил, что сегодня состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». В нём приняли участие члены указанной рабочей группы, эксперты, представители ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».

На заседании было представлено экспертное заключение общественного мониторинга, проведенного экспертами, привлеченными Общественной палаты области. «На сегодняшний день рабочая группа выполнила определенные функции, у нас есть экспертное общественное заключение по «Титан-Полимеру», - заключил Анатолий Мультах. 

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