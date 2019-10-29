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Гражданина Чехии оштрафовали за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе

Пыталовский районный суд признал гражданина Чехии виновным в незаконном пересечение государственной границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что злоумышленник 15 сентября, направляясь из Латвии, незаконно пересёк государственную границу России примерно в 2-х километрах южнее деревни Бабино Пыталовского района и выдвинулся вглубь территории России.

18 сентября около 13:30 сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранного гражданина в деревне Гавры Пыталовского района.

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