Гражданина Чехии оштрафовали за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе

16:57, 29 октября 2019, ПАИ

Пыталовский районный суд признал гражданина Чехии виновным в незаконном пересечение государственной границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что злоумышленник 15 сентября, направляясь из Латвии, незаконно пересёк государственную границу России примерно в 2-х километрах южнее деревни Бабино Пыталовского района и выдвинулся вглубь территории России.

18 сентября около 13:30 сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранного гражданина в деревне Гавры Пыталовского района.