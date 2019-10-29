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Политика

Новый глава Гдовского Собрания: Моя задача - обеспечить конструктивную работу и не допускать конфликтов

«Моя задача - сделать работу и общение конструктивными и не допускать возникновения конфликтов», - заявил новый председатель Гдовского районного Собрания Константин Тарасов (член партии "Единая Россия") корреспонденту Псковского агентства информации, говоря о своем видении работы на должности спикера.

«Я пока сам не до конца понимаю процесс работы на посту председателя Собрания. Надо вникать, входить в курс дела. Ведь, если ты рядовой депутат, деятельность строится немного по-другому», - отметил Константин Тарасов.

Он занял пост спикера районного Собрания 29 октября. Депутаты поддержали его кандидатуру во время тайного голосования. На этой должности он сменил Юлию Сагателян, которая сложила полномочия. 

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