В Псковском районе мужчина угрожал убить знакомую кочергой после просмотра сериала

20:11, 29 октября 2019, ПАИ

В Псковском районе перед судом предстанет 21-летний мужчина, который угрожал убийством своей знакомой (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что в начале сентября 2019 года мужчина пришёл в гости к своей знакомой, которая проживает в деревне Подборовье-3 Псковского района. В ходе совместного просмотра телевизора между ними возникла ссора на почве разных оценок происходящего в сериале. После этого молодой человек схватил металлическую кочергу и замахнулся ей над головой молодой женщины. При этом он высказал в адрес знакомой угрозу убийством.

Так как мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, его знакомая восприняла угрозы как реальные. После этого она обратилась за помощью в полицию.

В настоящий момент уголовное дело в отношении мужчины направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения. Санкция статьи 119 части 1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.