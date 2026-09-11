Электровелосипедиста сбила машина на улице Труда в Пскове
Автомобиль Volkswagen сбил электровелосипедиста на пешеходном переходе возле дома № 51 на улице Труда в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
29-летний мужчина госпитализирован бригадой медицины катастроф.
На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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