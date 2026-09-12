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Происшествия

Наголо стриженый мужчина пропал в Псковском районе

44-летний Максим Прокопьев пропал в Псковском районе. 9 сентября он вышел из дома и не вернулся, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение предоставлено «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, обрит наголо, глаза карие.

Был одет в черный спортивный костюм, черную куртку, серые кроссовки, черную кепку.

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