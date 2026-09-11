Пскович попался на краже водки из магазина

15:09, 11 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Росгвардии пресекли кражу из магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

11 сентября около 09:00 сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы города, когда из магазина на улице Мирной поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы выдвинулись на место и задержали 42-летнего гражданина, который похитил из торгового зала водку.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в полицию.