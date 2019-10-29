Более 3,2 тысяч человек содержатся в исправительных учреждениях псковского УФСИН

22:06, 29 октября 2019, ПАИ

По состоянию на 30 сентября в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области содержатся 3 тысячи 219 человек. Об этом сообщил врио начальника регионального ведомства Виктор Леонов на заседании коллегии по итогам деятельности за 9 месяцев текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Виктор Леонов также сообщил, что на учете уголовно-исполнительной инспекции состояли 2 тысячи 506 осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Это на 51 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках работы коллегии заместители начальника УФСИН доложили о текущем положении дел в структурных подразделениях региона. После этого выступили руководители подведомственных учреждений уголовно-исполнительной системы области, которые допустили упущения в работе. Они доложили о мерах, которые были приняты для устранения выявленных нарушений.

На заседании также отмечалось, что за 9 месяцев текущего года в целом оперативная обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона оставалась стабильной. За истекший период преступлений и чрезвычайных происшествий в учреждениях зарегистрировано не было, побегов из-под охраны и надзора не допущено.

В завершение заседания коллегии были подведены итоги и поставлены задачи на предстоящий период.