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Политика

Дмитрию Пермякову вручили мандат депутата Псковской гордумы

30 октября Дмитрию Пермякову вручили мандат депутата Псковской городской Думы. Об этом с 30-ой сессии гордумы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская вручила ему удостоверение и значок депутата. Дмитрий Пермяков получил депутатский мандат, который стал вакантным после того как депутат от «Яблока» Артур Гайдук перешёл в Псковское областное Собрание.

Также на сессии гордумы депутаты должны рассмотреть вопрос о включении нового депутата от «Яблока» Дмитрия Пермякова по его личному заявлению в состав комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления и комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю.

 

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