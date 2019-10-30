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Политика

Депутаты Псковского областного Собрания взялись за решение проблем посёлка Смуравьево

Депутаты Псковского областного собрания проведут совещание по вопросу развития социальной сферы в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Об этом с заседания комитета  по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента, которое проходит 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Борис Полозов отметил, что в Собрание поступили наказы от депутатов, направленные в июле в администрацию региона для подготовки заключения. При обсуждении наказа о строительстве детского сада на 100 мест в поселке Смуравьево-2 было озвучено, что администрация Гдовского района предложила провести реконструкцию первого этажа в одном из пустующих помещений жилого фонда поселка под детский сад.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что это можно сделать в ближайшие годы. По его словам, вопрос состоит в том, чтобы администрация района подготовила предложения, связанные с наличием помещения и проектно-сметной документации. Также он подчеркнул, что создание мест для дошкольников будет проводиться и далее. «Возможно, следует рассмотреть создание единого комплекса, где могла бы быть размещена и школа, и сад», — отметил Александр Седунов.

Депутат областного Собрания Владимир Яников обратил внимание на то, что в Смуравьево-2 проживает тысяча человек, и обустройство детского сада в жилых помещениях может быть нецелесообразным. По его словам, в поселке 85 детей детсадовского возраста, а в школе, размещенной в приспособленных для образовательного процесса помещениях, обучаются в две смены 66 детей. При этом школьники 10-го и 11-го классов ездят учится в Гдов.

Владимир Яников акцентировал внимание на том, что в Смуравьево-2 много пустующих квартир, и люди в поселок не хотят ехать, потому что «ничего там нет». Парламентарий выразил уверенность в том, что районная администрация не решит этот вопрос. По его мнению, если тему оставить без внимания — поселок «пропадет».

Борис Полозов заявил, что эти проблемы нужно решать совместно с администрацией Гдовского района и соответствующими службами областной администрации, а не на заседании комитета по бюджету. Он согласился с тем, что нужно привлечение денежных средств, но инициатива должна исходить от Гдовского района, хотя бы в виде проектно-сметной документации.

Председатель бюджетного комитета отметил, что не стоит ждать, кто сделает первый шаг, и предложил собрать совещание, на котором обсудят развитие социальной сферы в поселке. «Никакими наказами эту проблему не решишь», — добавил он и предложил отразить данный пункт в проекте решения комитета.

Также Борис Полозов высказался за то, чтобы перечень наказов избирателей не выносить на сессию. «Есть мероприятия, которые требуют принципиального решения на уровне муниципальных образований, области. В том числе, вопрос населенного пункта Смуравьево», — отметил он.

Комитет принял решение направить от лица спикера регионального парламента письмо администрации области с просьбой активизировать работу по решению проблем Смуравьево-2.

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