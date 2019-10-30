Об установке трёх подъёмников для инвалидов в домах не смогли договориться жители и управление капремонта Пскова

12:03, 30 октября 2019, ПАИ

В Пскове в трёх домах на этот год была запланирована установка подъёмных устройств для проживающих там инвалидов. Средства на это были выделены по программе формирования доступной городской среды из областного бюджета и, поскольку освоены не были, теперь возвращаются в региональную казну. Об этом было объявлено на 30-й сессии Псковской городской Думы 30 октября в рамках обсуждения поправок к бюджету города на 2019 год, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова Павел Андреев пояснил, что перед установкой подъёмников необходимо было получить одобрение остальных жильцов домов. Однако на общих собраниях достичь согласия не удалось. Речь идёт о домах по улице Рокоссовского, 11, улице Юности, 3 и улице Ижорского Батальона, 43.

Депутаты высказали критические замечания: уже потрачены деньги на подготовку проектов установки подъёмных механизмов, а работы не выполнены.

Парламентарий Фёдор Постнов заметил, что только под конец года до депутатов доводят информацию о том, что средства не освоены и их придётся вернуть. Он спросил, почему ранее Дума не была поставлена в известность. По словам Павла Андреева, он рассчитывал, что информацию о средствах депутаты видят в своих документах.

Фёдор Постнов обратил внимание, что «под сукном» лежат и другие обращения инвалидов. Он отметил, что лично знает три объекта, по которым инвалиды написали заявления на оборудование, но комиссия туда так и не вышла, люди ответов так и не получили.

Павел Андреев на это сказал, что в этом году уже поздно проводить выездные комиссионные осмотры, поскольку деньги уже возвращаются в область.

«Не верю, что, если бы вы обратились к депутату, он бы отказал в помощи при организации собрания жильцов», - обратилась к Павлу Андрееву и. п. главы Пскова Елена Полонская. Она назвала халатным такое отношение к деньгам, выделенным на формирование доступной среды.