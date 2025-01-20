Как мошенники получают доступ к телефону с помощью вредоносных файлов, рассказал эксперт

14:00, 20 января 2025, ПАИ

Как мошенники получают доступ к телефону с помощью apk-файлов, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Раньше мошенники рассылали по электронной почте файлы с расширением zip или rar. Однако люди стали всё реже пользоваться почтой и практически полностью перешли в мессенджеры – аферисты быстро это поняли и адаптировали свою старую схему. «Теперь мошенники рассылают файлы типа apk – это программы установки приложений для гаджетов на базе Android», – объяснил эксперт.

«Если скачать и установить такой файл, на смартфон загрузится вирус, который даст злоумышленникам полный доступ к устройству – в том числе и к банковским приложениям», – предостерёг Александр Иванов. Он уточнил, что подобные сообщения особенно опасны, так как могут прийти от знакомых, чьи аккаунты украли злоумышленники.

Гость студии настоятельно рекомендует никогда не открывать файлы с расширением apk. А чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта в мессенджерах, Александр Иванов посоветовал соблюдать универсальные правила кибергигиены: «Настройте двухфакторную идентификацию, никому не передавайте пароль и проверочный код для входа, а также не используйте одинаковые и простые пароли при создании профиля».